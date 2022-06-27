Литва и Еврокомиссия согласовали основные принципы транзита грузов в Калининград

Литва и Еврокомиссия договорились о правилах транзита российских грузов по территории республики в Калининградскую область. Об этом сообщил старший советник литовского президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

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«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — цитирует Будриса «Интерфакс».

При этом советник не стал уточнять содержание договоренностей, пишет «Свободная пресса».

Литва 18 июня ограничила грузовой транзит в Калининград и область товаров, попадающих под санкции Евросоюза. Москва заявила о готовности ввести ответные меры. В МИД Литвы отмечали, что решение об уточнении или отмене ограничений может принять Еврокомиссия, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калининградская ОбластьЕврокомиссияЛитва
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