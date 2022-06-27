«Зазывают войну»: Литовцы обеспокоены риторикой властей в отношении России
Член правления партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус заявил, что местные жители боятся возможных последствий из-за запрета транзита грузов в Калининград.
Вильнюс не собирается смягчать позицию по вопросу транзита в Калининградскую область, жители Литвы обеспокоены такой риторикой руководства и готовятся к ответным мерам со стороны России, заявил член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс согласовал с Еврокомиссией основные принципы и положения транзита в Калининград. До этого президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область.
«Есть несколько групп населения в Литве, одна группа, которая смотрит литовские новости и верит в то, что там показывают. Эти люди, наверное, во всем поддерживают литовскую власть. Есть большая часть людей, она увеличивается, которая начинает понимать, что Литва стреляет сама себе в ногу. Во-первых, с этими санкциями, во-вторых, с этим транзитом – вообще зазывает к себе, скажем так, войну. Многие люди думают, что может из-за этого война начаться, переживают, боятся – думают, как дальше делать, может, куда переезжать», - рассказал Ягелавичус.
По его мнению, в ближайшей перспективе стороны не смогут договориться, поэтому страна ожидает ответных мер со стороны России - в том числе экономических.
«Россия может принять экономические меры, ответная блокада, ничего поставлять не будут, возможно пробивание коридоров в Калининграде, чтобы его не блокировали. С нынешней властью договориться невозможно. Если только эта власть поменяется, может быть появится возможность договориться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать именно с помощью армии и флота.
В свою очередь калининградский губернатор Антон Алиханов 21 июня допускал, что в качестве ответной меры Литве может быть рассмотрен вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.
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