«Зазывают войну»: Литовцы обеспокоены риторикой властей в отношении России

Вильнюс не собирается смягчать позицию по вопросу транзита в Калининградскую область, жители Литвы обеспокоены такой риторикой руководства и готовятся к ответным мерам со стороны России, заявил член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс согласовал с Еврокомиссией основные принципы и положения транзита в Калининград. До этого президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область.



«Есть несколько групп населения в Литве, одна группа, которая смотрит литовские новости и верит в то, что там показывают. Эти люди, наверное, во всем поддерживают литовскую власть. Есть большая часть людей, она увеличивается, которая начинает понимать, что Литва стреляет сама себе в ногу. Во-первых, с этими санкциями, во-вторых, с этим транзитом – вообще зазывает к себе, скажем так, войну. Многие люди думают, что может из-за этого война начаться, переживают, боятся – думают, как дальше делать, может, куда переезжать», - рассказал Ягелавичус.