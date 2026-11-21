Над Россией уничтожили 275 украинских дронов
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 275 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны сбили в период с 20.00 мск 20 ноября до 08.00 21 ноября.
По данным Минобороны, БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областях. Кроме того, дроны сбили над Крымом и водами Черного моря.
Ранее в Смоленской области зафиксировали повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ.
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