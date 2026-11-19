Песков: Кремль не будет раскрывать, кого из европейцев пригласили в Москву
Кремль в настоящее время не намерен раскрывать, кто именно из европейцев был приглашен по дипломатическим каналам в Москву. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, что представителей Европы пригласили в Москву для уточнения их позиции по возможному участию в мирном процессе по Украине, ранее рассказал российский лидер Владимир Путин.
«Пока мы ничего не будем говорить», - ответил представитель Кремля на вопрос, в какие именно европейские столицы было направлено приглашение.
Также Песков не стал говорить, была ли получена какая-либо реакция на приглашение от получивших его европейцев.
Ранее Владимир Путин указал, что России необходимо понять «с чем Европа придет на переговоры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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