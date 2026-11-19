О том, что представителей Европы пригласили в Москву для уточнения их позиции по возможному участию в мирном процессе по Украине, ранее рассказал российский лидер Владимир Путин.

«Пока мы ничего не будем говорить», - ответил представитель Кремля на вопрос, в какие именно европейские столицы было направлено приглашение.

Также Песков не стал говорить, была ли получена какая-либо реакция на приглашение от получивших его европейцев.

Ранее Владимир Путин указал, что России необходимо понять «с чем Европа придет на переговоры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

