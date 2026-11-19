СМИ: Великобритания, Франция и Германия обсудили встречу с Россией в Москве
Представители Великобритании, Франции и Германии обсуждают возможность проведения встречи с российской стороной в Москве для обсуждения конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным агентства, советник по нацбезопасности одной из стран так называемой европейской тройки в последние дни провел переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В ходе разговора Кремль предложил организовать встречу в столице.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия пригласила представителей европейских государств для обсуждения ситуации на Украине. По словам президента, Москве необходимо понять, какую позицию ЕС намерен представить в рамках мирного процесса, уточнил Bloomberg.
После этого Москва определится с дальнейшим форматом диалога с Киевом.
Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не собирался раскрывать, кого из европейцев пригласили в столицу.
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