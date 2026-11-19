По данным агентства, советник по нацбезопасности одной из стран так называемой европейской тройки в последние дни провел переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В ходе разговора Кремль предложил организовать встречу в столице.



Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия пригласила представителей европейских государств для обсуждения ситуации на Украине. По словам президента, Москве необходимо понять, какую позицию ЕС намерен представить в рамках мирного процесса, уточнил Bloomberg.

После этого Москва определится с дальнейшим форматом диалога с Киевом.



Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не собирался раскрывать, кого из европейцев пригласили в столицу.

