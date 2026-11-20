Писториус высказался по этой теме во время визита в Варшаву. Он подчеркнул необходимость диалога с РФ и добавил, что только переговоры могут привести к конкретным результатам. Вместе с тем министр заявил, что ключевым условием обсуждения урегулирования должно стать прекращение огня.



Еще глава Минобороны ФРГ сомневается в готовности президента России Владимира Путина действительно завершить конфликт. По его оценке, продолжение атак на Украину не свидетельствует о стремлении Москвы к мирному соглашению. Писториус предупредил, что переговоры не должны становиться прикрытием для продолжения боевых действий.



Несмотря на скептическую оценку, министр считает, что от диалога отказываться нельзя из-за серьезности ситуации и угроз безопасности в Европе. Целью Германии он назвал прекращение боев и создание устойчивой системы безопасности.



Также Писториус сообщил, что Берлин координирует позицию с партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Брюсселе, Вашингтоне и Киеве. С ними планируется обсудить и поступившее из Москвы предложение о переговорах.



Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о проработке визита представителей «евротройки» в Россию.

