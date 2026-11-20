Писториус призвал Европу не отказываться от приглашения посетить Москву
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что европейским странам не следует отказываться от предложения Кремля провести переговоры. По его мнению, такой шаг стал бы ошибкой и послал бы неверный сигнал. При этом глава немецкого оборонного ведомства полагает, что Москва не подходит в качестве места для встречи. Об этом сообщает Bild.
Писториус высказался по этой теме во время визита в Варшаву. Он подчеркнул необходимость диалога с РФ и добавил, что только переговоры могут привести к конкретным результатам. Вместе с тем министр заявил, что ключевым условием обсуждения урегулирования должно стать прекращение огня.
Еще глава Минобороны ФРГ сомневается в готовности президента России Владимира Путина действительно завершить конфликт. По его оценке, продолжение атак на Украину не свидетельствует о стремлении Москвы к мирному соглашению. Писториус предупредил, что переговоры не должны становиться прикрытием для продолжения боевых действий.
Несмотря на скептическую оценку, министр считает, что от диалога отказываться нельзя из-за серьезности ситуации и угроз безопасности в Европе. Целью Германии он назвал прекращение боев и создание устойчивой системы безопасности.
Также Писториус сообщил, что Берлин координирует позицию с партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Брюсселе, Вашингтоне и Киеве. С ними планируется обсудить и поступившее из Москвы предложение о переговорах.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о проработке визита представителей «евротройки» в Россию.
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