В Иране заявили, что страна фактически перестала быть членом ДНЯО
Иран де-факто перестал быть членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после атак на ядерные объекты республики и убийств иранских ядерщиков. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Абольфазль Зохреванд.
«Я считаю, что мы уже фактически выпали из ДНЯО, нас выгнали и из агентства, и из ДНЯО. Это очень важный момент. Нам вообще больше не нужно ничего объявлять, мы можем просто принять решение», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Зохреванд указал, что иранское общественное мнение, руководствуясь такими соображениями, поддерживает выход из ДНЯО. По словам парламентария, республику буквально «вытолкали» из договора.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в политических и экспертных кругах страны обсуждается вопрос о возможном выходе из ДНЯО.
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