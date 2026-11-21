Иран де-факто перестал быть членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после атак на ядерные объекты республики и убийств иранских ядерщиков. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Абольфазль Зохреванд.

«Я считаю, что мы уже фактически выпали из ДНЯО, нас выгнали и из агентства, и из ДНЯО. Это очень важный момент. Нам вообще больше не нужно ничего объявлять, мы можем просто принять решение», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Зохреванд указал, что иранское общественное мнение, руководствуясь такими соображениями, поддерживает выход из ДНЯО. По словам парламентария, республику буквально «вытолкали» из договора.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в политических и экспертных кругах страны обсуждается вопрос о возможном выходе из ДНЯО.

