В приведении сил ПВО в боевую готовность нет ничего необычного, это стандартная процедура, когда воздушная обстановка становится неясна, при этом отследить, с какой стороны на территорию республики прилетели летательные аппараты, и кому они принадлежат, дело довольно быстрое и простое, объяснил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В Польше привели в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Аналогичным образом были активированы наземные системы POPRAD и Pilica Plus. Кроме того, были задействованы вертолеты и силы территориальной обороны. По словам министра, на территории страны упали обломки двух ракет и, предположительно, реактивный БПЛА.