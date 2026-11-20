«Птицы полетели — полная боевая готовность»: Зачем Польша развернула ЗРК у границ
Отследить, откуда и какие летательные аппараты упали на территории Польши несложно, однако возможны и провокации, заявил НСН Айтеч Бижев.
В приведении сил ПВО в боевую готовность нет ничего необычного, это стандартная процедура, когда воздушная обстановка становится неясна, при этом отследить, с какой стороны на территорию республики прилетели летательные аппараты, и кому они принадлежат, дело довольно быстрое и простое, объяснил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
В Польше привели в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Аналогичным образом были активированы наземные системы POPRAD и Pilica Plus. Кроме того, были задействованы вертолеты и силы территориальной обороны. По словам министра, на территории страны упали обломки двух ракет и, предположительно, реактивный БПЛА.
Бижев отметил, что приведение сил ПВО в боевую готовность в разных странах происходит гораздо чаще, чем может показаться.
«Войска противовоздушной обороны приводят в полную боевую готовность при форс-мажорных обстоятельствах, когда неясна воздушная обстановка. Это очень громко звучит, а на самом деле это необходимо включить зенитно-ракетные комплексы и личному составу прийти на командные пункты управления. То есть все расчеты прибывают на места, комплексы включаются, средства разведки ведут радиолокационную разведку, оценивают воздушную обстановку. При отсутствии угрозы материальная часть выключается, и на местах остаются дежурные боевые смены. Дежурная боевая смена отличается от дежурного боевого расчета тем, что находится постоянно на рабочем месте. Дежурная боевая смена составляет 70% личного состава. А полный боевой расчет — 100%. На самом деле средства ПВО в каждой стране — у нас тоже — много раз приводят на полную боевую готовность. Например, птицы полетели — полная боевая готовность, так как воздушная обстановка неясна», — отметил генерал.
Что касается обломков летательных аппаратов, то их принадлежность установить нетрудно, заявил собеседник НСН.
«Тут надо разбираться: или это украинские средства противовоздушной обороны, которые неудачно стрельнули, или еще что-то. Но разобраться по обломкам этих упавших предметов очень легко. На них написано, где они изготовлены, каким предприятием выпущены, поэтому в ближайшее время ждите в СМИ информации об этом. Могут быть и какие-то "левые" провокации. В зависимости от ситуации, может быть что угодно. Можно имитировать российский беспилотник. Все это очень легко делается», — пояснил Бижев.
А вот предположение, что это украинские дроны, которые в обход летят на Россию, генерал назвал сомнительным.
«Правой рукой чесать левое ухо нет никакого смысла. Все, что творится в воздухе, очень легко раскрывается. Тут ничего не скроешь, потому что не только средства ПВО это видят. Это видят средства управления воздушным движением, это видят метеостанции, которые размещены везде. То есть сокрыть информацию невозможно, она где-то все равно выскочит», — сообщил он.
Ранее депутат Госдумы, политолог Александр Асафов объяснял НСН, что поляки не хотят поддерживать Украину, но обязаны сохранять радикальную риторику, поэтому развертывают собственную армию.
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