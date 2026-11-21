«Розничные продажи Grand Theft Auto VI в первый день достигли $3,79 млрд, установив новый рекорд в сфере развлечений в любом формате и став крупнейшим развлекательным запуском в истории», - указано в пресс-релизе Take-Two Interactive, головной компании Rockstar Games.

Еще до релиза было продано 32,5 млн копий игры. Согласно подсчетам, выручка достигала $2,63 млн в минуту. До этого самым продаваемым развлекательным продуктом был признан фильм «Человек-паук: Новый День», который за несколько недель проката заработал около $2,5 млрд.

Кроме того, известно, что вечером 18 ноября произошла рекордная нагрузка на интернет: трафик якобы достиг 33,03 Тбит/с. Отмечается, что это примерно 20 загрузок полной версии игры каждую секунду.