GTA VI установила исторический рекорд в индустрии развлечений
Новая часть культовой игры стала крупнейшим запуском продукта в истории.
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД
Игра GTA VI установила исторический рекорд, заработав за сутки после начала продаж $3,79 млрд. Это больше, чем сборы любого фильма в мире за весь прокат. Релиз продолжения игры состоялся 19 ноября 2026 года, напоминает RT. Игра также получила первые оценки на сайте-агрегаторе рецензий Metacritic, набрав от критиков 99 из 100 баллов.
«Розничные продажи Grand Theft Auto VI в первый день достигли $3,79 млрд, установив новый рекорд в сфере развлечений в любом формате и став крупнейшим развлекательным запуском в истории», - указано в пресс-релизе Take-Two Interactive, головной компании Rockstar Games.
Еще до релиза было продано 32,5 млн копий игры. Согласно подсчетам, выручка достигала $2,63 млн в минуту. До этого самым продаваемым развлекательным продуктом был признан фильм «Человек-паук: Новый День», который за несколько недель проката заработал около $2,5 млрд.
Кроме того, известно, что вечером 18 ноября произошла рекордная нагрузка на интернет: трафик якобы достиг 33,03 Тбит/с. Отмечается, что это примерно 20 загрузок полной версии игры каждую секунду.
К тому же GTA VI возглавила список номинантов премии The Game Awards 2026 с восемью номинациями, включая главную категорию «Игра года». Также она претендует на награды за лучшие режиссуру, сюжет, художественное оформление, музыку, звуковой дизайн и актерскую игру.
При этом данные Take-Two Interactive значительно превысили ожидания экспертов. До этого в аналитической компании SensorTwo говорили, что продажи GTA VI в первый день выхода игры составляли около $2,3 млрд. Кроме того, акции Take-Two подскочили более чем на 8% на фоне релиза игры, передает RT.
Гендиректор компании Штраус Зельник назвал количество предварительных заказов новой части GTA беспрецедентным. По его словам, интерес к игре оказался исключительно высоким. Известно, что в предыдущих финансовых прогнозах компания рассчитывала получить в 2027 финансовом году $8-$8,2 млрд чистых поступлений от продаж игр и дополнительных услуг. Одним из главных факторов такого роста должен стать именно запуск шестой части GTA, пишет Variety.
РОССИЙСКАЯ GTA
Между тем, на фоне мирового успеха GTA VI в России предложили создать свою версию игры, но без уклона в криминал и преступность. С соответствующим обращением к главе Минцифры Максуту Шадаеву выступил глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он подчеркнул, что подростки стараются копировать главных героев игры, поэтому стоит задуматься, какие ценности пропагандирует такое развлечение. В российской версии Ветров предложил воссоздать современную эпоху с элементами детектива, приключений и аркады.
Однако независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с НСН подчеркнул, что для разработки российской GTA нужны огромные финансовые ресурсы и специалисты, которых в стране нет, при этом по охвату и масштабу такой продукт все равно проиграет оригиналу.
«Производство GTA VI стоило $1 млрд. То есть это стоит, как строительство гигантского сталелитейного завода, и у нас есть куда пустить подобные деньги, нежели делать видеоигры. Если сравнивать два этих продукта именно по объему, охвату и прибыли, то это как сравнивать бумажный самолетик с Boeing. Так что идея, конечно, замечательная, но как ее реализовывать, за какие деньги, и что из этого получится? В области развлечений у нас сейчас нет подобной экспертизы. Если мы даже выделим $1 млрд, то я не уверен, что у нас есть специалисты такого уровня, которые последние 40-50 лет подобный продукт создают на Западе. У нас есть очень талантливые люди, в конце концов, мы страна, которая придумала "Тетрис", "Ил-2 Штурмовик" и сотни замечательных игр, но до такого уровня нам, к сожалению, пока не допрыгнуть», - отметил он.
ЭКРАНИЗАЦИЯ GTA
Кроме того, создатели GTA не исключили возможность экранизации культовой игры. Глава Take-Two Штраус Зельник в эфире The David Rubenstein Show сообщил, что студия готова экранизировать свою интеллектуальную собственность, но только при одном условии: если творческие команды будут по-настоящему увлечены проектом и сочтут, что он сможет привлечь и порадовать аудиторию.
При этом руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов считает, что экранизация GTA в случае, если кто-то все-таки осмелиться на это, должна быть динамичной и полной свободы, безумия, сатиры и провокационности.
«Экранизация GTA вполне могла бы получиться в духе Гая Ричи, с примесью Тарантино — и это, пожалуй, наиболее органичный путь для переноса игровой вселенной на экран. GTA сама по себе во многом построена на криминальных историях, черном юморе, абсурдных ситуациях, колоритных персонажах и сатире на американское общество. Здесь есть все, что нужно для яркого криминального кино. Я бы представил это как динамичную историю с несколькими параллельными сюжетными линиями, которые постепенно переплетаются и приводят к масштабной развязке. При этом важно не пытаться просто перенести на экран игровые миссии и узнаваемые сцены. Нужно сохранить главное, за что любят GTA: атмосферу полной свободы, ощущение безумного мира, сатиру, провокационность и непредсказуемость происходящего. Зритель должен чувствовать, что в этом городе возможно абсолютно все», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
Ранее Михаил Пименов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что GTA VI выйдет на ПК примерно через год после релиза на консолях, за это время ПК-версию успеют доработать более интересными настройками, при этом игру, по его словам, проще сначала выпускать на консолях, ведь на ПК больше вариантов ее оптимизации.
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