По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена банки натуральной щучьей икры весом 113 граммов в крупных федеральных сетях начинается от 1250 рублей. Это почти вдвое ниже индикаторной цены икры горбуши.

«Щучья икра – ценная деликатесная продукция, станет ли она альтернативой лососевой икре – это вопрос вкусовых предпочтений. Несмотря на более доступную цену, ее предложение также ограничено», — указали аналитики Рыбного союза.

В магазинах в зависимости от формата представлено 1-4 вида щучьей икры и 10–17 позиций лососевых.

Ранее стало известно, что в середине ноября розничные цены на икру лососевых увеличились от 71% до 154% в годовом выражении.

