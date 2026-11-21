В Рыбном союзе назвали более дешевую альтернативу красной икре
Щучья икра может стать альтернативой лососевой икре, она обойдется примерно в два раза дешевле наиболее массовой лососевой икры - горбуши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рыбный союз.
По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена банки натуральной щучьей икры весом 113 граммов в крупных федеральных сетях начинается от 1250 рублей. Это почти вдвое ниже индикаторной цены икры горбуши.
«Щучья икра – ценная деликатесная продукция, станет ли она альтернативой лососевой икре – это вопрос вкусовых предпочтений. Несмотря на более доступную цену, ее предложение также ограничено», — указали аналитики Рыбного союза.
В магазинах в зависимости от формата представлено 1-4 вида щучьей икры и 10–17 позиций лососевых.
Ранее стало известно, что в середине ноября розничные цены на икру лососевых увеличились от 71% до 154% в годовом выражении.
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