Кинематографист высказал мнение, что проводить переговоры о мире на Украине нужно, однако РФ стоит помнить о многовековом алчном желании Запада «наконец нас опустить, поставить на колени».

«Мало того, чтобы осуществить этот план, сегодня идет активная подспудная внешняя и внутренняя реабилитация нацизма», - заявил Михалков в беседе с ТАСС.

Ранее режиссер отметил, что специальная военная операция необходима России, чтобы народ «очнулся» и смог разобраться в настоящих ценностях.

