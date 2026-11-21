Михалков: Запад по-прежнему хочет поставить Россию на колени
Запад все еще хочет поставить Россию на колени. Об этом заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.
Кинематографист высказал мнение, что проводить переговоры о мире на Украине нужно, однако РФ стоит помнить о многовековом алчном желании Запада «наконец нас опустить, поставить на колени».
«Мало того, чтобы осуществить этот план, сегодня идет активная подспудная внешняя и внутренняя реабилитация нацизма», - заявил Михалков в беседе с ТАСС.
Ранее режиссер отметил, что специальная военная операция необходима России, чтобы народ «очнулся» и смог разобраться в настоящих ценностях.
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