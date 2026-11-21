«Европейское региональное бюро ВОЗ призывает людей — особенно тех, кто относится к группам риска, — оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — указали в объединении.

По данным ВОЗ, в Европе фиксируется рост распространения гриппа и респираторных инфекций. Вакцинация особенно важна для людей, которые находятся в зоне риска по здоровью.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН назвал вакцинацию лучшим вариантом профилактики гриппа.

