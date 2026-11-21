ВОЗ назвала вакцинацию лучшим способом защиты от гриппа
Лучшим способом защиты от гриппа является ежегодная вакцинация. Об этом заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.
«Европейское региональное бюро ВОЗ призывает людей — особенно тех, кто относится к группам риска, — оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — указали в объединении.
По данным ВОЗ, в Европе фиксируется рост распространения гриппа и респираторных инфекций. Вакцинация особенно важна для людей, которые находятся в зоне риска по здоровью.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН назвал вакцинацию лучшим вариантом профилактики гриппа.
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