Столтенберг призвал снять ограничения на удары западным оружием по России

НАТО следует снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории РФ. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Economist.

По словам генсека, союзникам пора подумать о возможном снятии ограничений, наложенных на использование предоставленного Украине оружия.

«Особенно сейчас, когда в Харькове... идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — отметил Столтенберг.

Ранее в Конгрессе США призвали главу Пентагона Ллойда Остина разрешить украинским военным использовать американское оружие для атак на территории РФ.

