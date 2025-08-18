Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран проинформирует об их итогах президента России Владимира Путина.

По словам Трампа, у него уже был косвенный контакт с российским коллегой, а полноценный телефонный разговор состоится сразу после завершения переговоров в Белом доме.