Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что после встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран проинформирует об их итогах президента России Владимира Путина.
По словам Трампа, у него уже был косвенный контакт с российским коллегой, а полноценный телефонный разговор состоится сразу после завершения переговоров в Белом доме.
Американский лидер отметил, что Путин ожидает звонка и добавил, что видит «хорошие шансы» на проведение трехсторонней встречи с участием США, России и Украины.
Переговоры проходят в Белом доме в понедельник. Помимо встречи Трампа и Зеленского, в американской столице запланированы консультации с лидерами стран ЕС, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru