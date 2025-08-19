СМИ: Частные компании Словакии продолжают продавать оружие Киеву
Частные оружейные компании Словакии продолжают поставки оружия Украине, несмотря на приостановку официальной военной помощи, сообщает Politico.
Как заявил госсекретарь Минобороны Игорь Мелихер, «мы также уважаем свободный рынок, поэтому ограничение деятельности предприятий оборонной промышленности было бы с нашей стороны довольно лицемерным». Словацкие компании выпускают 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. При этом официальная помощь Киеву от государства прекращена, как и было обещано, отметил Мелихер.
Ранее стало известно, что экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Частные компании Словакии продолжают продавать оружие Киеву
- Трамп заявил о необходимости обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом
- Макрон предложил расширить трехсторонний саммит до четырехстороннего
- Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров Трампа и Зеленского
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели
- Губерниев раскритиковал комментатора Боярского за сексистские высказывания
- США используют «кнут и пряник» в переговорах с Украиной
- Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме
- В Госдуме предложили предоставлять молодым отцам дополнительные отпуска
- Театральный критик рассказала, чем американские мюзиклы удивят россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru