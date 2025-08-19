Как заявил госсекретарь Минобороны Игорь Мелихер, «мы также уважаем свободный рынок, поэтому ограничение деятельности предприятий оборонной промышленности было бы с нашей стороны довольно лицемерным». Словацкие компании выпускают 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. При этом официальная помощь Киеву от государства прекращена, как и было обещано, отметил Мелихер.

Ранее стало известно, что экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

