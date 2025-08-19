СМИ: Частные компании Словакии продолжают продавать оружие Киеву

Частные оружейные компании Словакии продолжают поставки оружия Украине, несмотря на приостановку официальной военной помощи, сообщает Politico.

Словакия задержала поставку семи из 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины

Как заявил госсекретарь Минобороны Игорь Мелихер, «мы также уважаем свободный рынок, поэтому ограничение деятельности предприятий оборонной промышленности было бы с нашей стороны довольно лицемерным». Словацкие компании выпускают 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. При этом официальная помощь Киеву от государства прекращена, как и было обещано, отметил Мелихер.

Ранее стало известно, что экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаОружиеСловакия

