«Цепная реакция»: Признание Палестины Ирландией связали с «ужасами» Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) 20 мая потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Израиль не собирается «кому-то кого-то будут выдавать», несмотря на то, что половина страны хочет отставки Нетаньяху.

Как отмечает «Коммерсантъ», сегодня Палестину признают 144 страны-члена ООН. При этом она не имеет статуса полноправного члена этой организации из-за непризнания США, Францией и Великобританией.

