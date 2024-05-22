«Цепная реакция»: Признание Палестины Ирландией связали с «ужасами» Нетаньяху
Миру надоело смотреть на целенаправленное уничтожение палестинцев и превращение сектора Газа в гетто, сказал в эфире НСН Тофик Аббасов, назвав происходящее «новым Холокостом».
Вслед за тремя странами Европы, объявившими о признании независимости Палестины, последуют и другие, предположил в интервью НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.
Ранее 22 мая Ирландия, Испания и Норвегия объявили о признании Палестины. Ирландский премьер Саймон Харрис объяснил этот шаг желанием разрешить израильско-палестинский конфликт путем создания двух государств. В ответ Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии для консультаций.
«Сейчас в секторе Газа мы наблюдаем повторение сценария Холокоста, но в новой, более жестокой версии. С октября прошлого года идет целенаправленное уничтожение не только инфраструктуры, но и населения, уже погибло около пяти тысяч детей, несчастные родители, люди, лишенные всех прав. Там страшный голод, нехватка медикаментов, разрушены больницы, вся инфраструктура сравнивается с землей. Мир видит всю эту кошмарную обстановку. Политики, которые понимают, что такое хорошо и что такое плохо, не могут спокойно смотреть на кошмар, который происходит по вине одного человека, израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Норвегия и другие страны пытаются образумить его и показать миру, что закрывать глаза на это нельзя, иначе возможно повторение этого ужасного сценария в других частях света. Я думаю, что сейчас пойдет цепная реакция по признанию Палестины и со стороны других стран», - сказал Аббасов.
По его мнению, премьер Израиля хочет разжечь на Ближнем Востоке пожар и развязать войну с Ираном.
«Нетаньяху доведет до ручки свою страну. Фактически, совершаются преступления против человечества. Думаю, он будет пытаться спровоцировать региональный "пожар", войну с Ираном и вовлечь туда Америку, которая пока отказывается от этой авантюры. Я не говорю, что палестинские лидеры овечки и ангелы, но вопрос не в этом, а в том, что второго такого аналога, когда людей системно уничтожают и лишают жизненного пространства, мировая история не знает, во всяком случае, после Второй мировой войны. Все, кто бывал в секторе Газа, отмечают, что это фактически гетто, резервация, они расстреливают даже рыбаков», - заключил собеседник НСН.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) 20 мая потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Израиль не собирается «кому-то кого-то будут выдавать», несмотря на то, что половина страны хочет отставки Нетаньяху.
Как отмечает «Коммерсантъ», сегодня Палестину признают 144 страны-члена ООН. При этом она не имеет статуса полноправного члена этой организации из-за непризнания США, Францией и Великобританией.
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