Макрон предложил расширить трехсторонний саммит до четырехстороннего

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что прекращение огня необходимо достичь уже на следующей встрече и что переговоры без этого теряют смысл. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что впервые за последние годы Россия демонстрирует готовность к диалогу, и призвала к единству ради мира и справедливости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала обсуждение гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО и напомнила о проблеме похищенных украинских детей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос касается не только Украины, но и всей Европы, и выразил уверенность в возможности достижения прогресса, передает «Радиоточка НСН».

