Макрон предложил расширить трехсторонний саммит до четырехстороннего

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Белом доме с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил о необходимости расширить формат будущих обсуждений.

По его словам, трехсторонний саммит США, России и Украины станет важным шагом к миру, однако следующим этапом должна стать четырехсторонняя встреча с участием Европы.

Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что прекращение огня необходимо достичь уже на следующей встрече и что переговоры без этого теряют смысл. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что впервые за последние годы Россия демонстрирует готовность к диалогу, и призвала к единству ради мира и справедливости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала обсуждение гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО и напомнила о проблеме похищенных украинских детей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос касается не только Украины, но и всей Европы, и выразил уверенность в возможности достижения прогресса, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
