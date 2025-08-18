Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт может быть урегулирован в течение ближайших одной-двух недель. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
По словам американского лидера, серьезных препятствий для достижения договоренности нет, а существующие опасения он назвал «сильно преувеличенными».
Трамп выразил уверенность, что соглашение позволит предотвратить «любую будущую агрессию против Украины».
Он добавил, что российский президент Владимир Путин также заинтересован в поиске решения. По словам Трампа, стороны намерены обсудить вопрос обмена территориями и при этом планируют провести трехстороннюю встречу в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров Трампа и Зеленского
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели
- Губерниев раскритиковал комментатора Боярского за сексистские высказывания
- США используют «кнут и пряник» в переговорах с Украиной
- Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме
- В Госдуме предложили предоставлять молодым отцам дополнительные отпуска
- Театральный критик рассказала, чем американские мюзиклы удивят россиян
- Трамп и Зеленский завершили переговоры в Белом доме
- СМИ: Трамп и Зеленский проводят закрытые переговоры в Белом доме
- Трамп: За американское оружие для Украины платит НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru