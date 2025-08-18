Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт может быть урегулирован в течение ближайших одной-двух недель. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

По словам американского лидера, серьезных препятствий для достижения договоренности нет, а существующие опасения он назвал «сильно преувеличенными».