США используют «кнут и пряник» в переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Зеленским может использовать принцип «кнута и пряника», чтобы добиться уступок со стороны Киева. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, Вашингтон готов пригрозить прекращением военной помощи и ограничением разведданных, если Зеленский не согласится на предложения Москвы. При этом, чтобы избежать нового скандала, Трамп может дополнить жесткое давление обещаниями безопасности.

Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме

Васильев считает, что речь может идти не только о гарантиях для Украины, но и о личных гарантиях Зеленскому и его семье, включая возможное убежище.

Политолог отметил, что отказ Зеленского усилит позиции ЕС, но ослабит Киев на переговорах, тогда как уступка американским условиям поставит европейских лидеров в невыгодное положение. Главной задачей Трампа, по его мнению, является «продавить» украинского президента, передает «Радиоточка НСН».

