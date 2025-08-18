США используют «кнут и пряник» в переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Зеленским может использовать принцип «кнута и пряника», чтобы добиться уступок со стороны Киева. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, Вашингтон готов пригрозить прекращением военной помощи и ограничением разведданных, если Зеленский не согласится на предложения Москвы. При этом, чтобы избежать нового скандала, Трамп может дополнить жесткое давление обещаниями безопасности.