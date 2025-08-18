Губерниев раскритиковал комментатора Боярского за сексистские высказывания
Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал коллегу Александра Боярского, который позволил себе оскорбительные замечания в адрес девушки-арбитра Арины Станововой. По словам Губерниева, ему стыдно за подобное поведение, и он назвал высказывания Боярского неприемлемыми.
Инцидент произошел 17 августа во время матча ЮФЛ «Родина» — «Зенит», когда Боярский заявил, что женщины должны «заниматься кухней и мужьями», а также «рожать детей», а судить — только женский футбол. Эти слова вызвали критику со стороны болельщиков и спортивного сообщества.
После случившегося пресс-служба «Родины» сообщила об отстранении Боярского от работы. Сам комментатор позже принес извинения, объяснив свои слова эмоциями и подчеркнув, что девушки являются «украшением футбола».
В Госдуме назвали произошедшее недопустимым и призвали Российский футбольный союз отреагировать на инцидент, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров Трампа и Зеленского
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели
- Губерниев раскритиковал комментатора Боярского за сексистские высказывания
- США используют «кнут и пряник» в переговорах с Украиной
- Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме
- В Госдуме предложили предоставлять молодым отцам дополнительные отпуска
- Театральный критик рассказала, чем американские мюзиклы удивят россиян
- Трамп и Зеленский завершили переговоры в Белом доме
- СМИ: Трамп и Зеленский проводят закрытые переговоры в Белом доме
- Трамп: За американское оружие для Украины платит НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru