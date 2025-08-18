Губерниев раскритиковал комментатора Боярского за сексистские высказывания

Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал коллегу Александра Боярского, который позволил себе оскорбительные замечания в адрес девушки-арбитра Арины Станововой. По словам Губерниева, ему стыдно за подобное поведение, и он назвал высказывания Боярского неприемлемыми.

Инцидент произошел 17 августа во время матча ЮФЛ «Родина» — «Зенит», когда Боярский заявил, что женщины должны «заниматься кухней и мужьями», а также «рожать детей», а судить — только женский футбол. Эти слова вызвали критику со стороны болельщиков и спортивного сообщества.

После случившегося пресс-служба «Родины» сообщила об отстранении Боярского от работы. Сам комментатор позже принес извинения, объяснив свои слова эмоциями и подчеркнув, что девушки являются «украшением футбола».

В Госдуме назвали произошедшее недопустимым и призвали Российский футбольный союз отреагировать на инцидент, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
