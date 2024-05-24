СМИ: Путин готов заморозить конфликт в Украине при фиксации текущих позиций

Собеседники агентства утверждают, что российский лидер готов к переговорам о прекращении огня, но при условии фиксации положения сторон на нынешней линии боевых действий.

В случае, если Украина и Запада не согласятся, то Путин готов продолжать конфликт.

Также источники Reuters заявили, что президент РФ высказал небольшой группе советников разочарование по поводу того, что Запад, как он считает, пытается сорвать переговоры и поддерживает решение украинского лидера Владимира Зеленского исключить диалог с Москвой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для остановки конфликта на Украине следует провести переговоры между Россией и США, сообщает RT.

