РАЗРЕШАТЬ, НЕ РАЗРЕШАТЬ

25 мая, несмотря на многочисленные обещания не вводить войска НАТО на Украину, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг все же призвал снять ограничения на удары Киевом западным оружием по России.

«Особенно сейчас, когда в Харькове... идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — добавил генсек альянса.

Перед этим группа конгрессменов США также призвала министра обороны страны Ллойда Остина разрешить Киеву использовать американское оружие для атак по территории России.

Так, американские политики во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером считают необходимым, чтобы Вашингтон «разрешил военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций по стратегическим целям внутри РФ при определенных обстоятельствах».