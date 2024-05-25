Оружие разрешить: НАТО пригрозило РФ военным ответом
В НАТО в очередной раз допустили возможность военного ответа РФ в случае крупной кибератаки со стороны Москвы.
В Североатлантическом альянсе продолжают «предупреждать» Россию о возможном «ответе» из-за якобы проводимых Москвой масштабных кибератак на западные страны. При этом якобы «нейтральные» члены НАТО, многократно предупреждая о невозможности ввода войск на Украину для противостояния Москве, теперь предлагают разрешить использование своего оружия по территории РФ. Однако, вопреки «безвозмездной» западной помощи, оказываемой Киеву, в свои ряды НАТО его принимать не спешит.
РАЗРЕШАТЬ, НЕ РАЗРЕШАТЬ
25 мая, несмотря на многочисленные обещания не вводить войска НАТО на Украину, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг все же призвал снять ограничения на удары Киевом западным оружием по России.
«Особенно сейчас, когда в Харькове... идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — добавил генсек альянса.
Перед этим группа конгрессменов США также призвала министра обороны страны Ллойда Остина разрешить Киеву использовать американское оружие для атак по территории России.
Так, американские политики во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером считают необходимым, чтобы Вашингтон «разрешил военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций по стратегическим целям внутри РФ при определенных обстоятельствах».
По словам авторов письма, Киев продолжает просить соответствующее разрешение у США, но Белый дом «сковывает» ВСУ ограничениями.
В ответ на это председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что подобные заявления альянса ― это попытка запугать Москву и оказать давление на нее на фоне успешного продвижения российской армии в зоне конфликта на Украине.
Однако, еще совсем недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины.
На пресс-конференции в Киеве он отметил, что украинцы должны сами решать, каким образом вести боевые действия и как защищаться. Также глава Госдепартамента США указал, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, а Белый дом поддержит Киев.
О неготовности вводить войска НАТО на Украину говорил и Столтенберг.
«Когда я посетил Украину, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», - рассказал он.
ВОЕННЫЙ ОТВЕТ НАТО
При этом генсек альянса заявил, что в случае кибератаки большого масштаба блок может задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне.
«Мы можем задействовать статью пять и ответить в киберпространстве, а также в других областях для защиты союзников по НАТО», - объяснил Столтенберг.
По пятой статье Североатлантического договора, если одна из стран НАТО подвергается вооруженному нападению, остальные члены альянса в праве воспринимать это как нападение на собственную территорию и в рамках помощи союзнику могут предпринимать «действия, которые сочтут необходимыми», в том числе и военные.
До этого страны-члены НАТО уже обвиняли Россию в «злонамеренных и гибридных» операциях, в том числе, в «кампаниях по дезинформации» и кибератаках в государствах блока. При этом никакие доказательства приведены не были. В свою очередь в России отрицают свою причастность к подобным атакам.
НЕ НАДО НАТО
Несмотря на то, что НАТО продолжает оказывать Украине военную помощь и даже предлагает разрешить официально использовать оружие альянса по территории России, в его членство Киев принимать не спешат.
Так, например, посол ФРГ на Украине Мартин Егер заявил, что, в период вооруженного конфликта на Украине, принять ее в ряды этого военного блока «нереально». Президент Чехии Петр Павел также исключил возможность принятия Киева в альянс на саммите летом. В свою очередь глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО является решенным, но организация пока обсуждает «когда это произойдет и что для этого нужно».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что появление западных войск на Украине приведет к мировой войне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали белгородское село Ясные Зори
- СМИ: В Краснодаре во время последнего звонка ветром сорвало крышу школы
- Депутат Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов
- Песков: Потребности в мобилизации в России нет
- Три дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями
- В Одессе произошла массовая драка между военными и гражданскими
- В Бразилии заявили, что отозванный для консультаций посол не вернется в Израиль
- Чемпионат мира по хоккею в 2028 году пройдет во Франции
- В Республике Алтай произошло землетрясение
- Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru