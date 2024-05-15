«Даже Польша!»: Европа призывает Британию и Францию к переговорам с Россией
Александр Рар заявил НСН, что Европа не верит в успех Киева на передовой и не понимает, сколько Украине еще потребуется «дорогая» поддержка.
Сегодня против переговоров с Россией по Украине принципиально выступают Великобритания и Франция, другие страны «считают деньги» и не верят в успех Киева, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ранее президент Чехии Петр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и переход к началу переговоров. По его мнению, достичь компромисса можно только при согласии Украины, России и стран, которые будут выступать гарантом соглашения. Также он назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримом будущем сможет вернуть территории, занятые Россией.
«В первую очередь подобные заявления связаны с большой усталостью, которая чувствуется в Европе из-за конфликта на Украине. Европа выложила столько денег на поддержку Украины и продолжает это делать. Они задают себе вопрос, стоят ли эти все вложения и как долго еще придется Украину поддерживать. Конечно, начинают считать деньги. В то же время идет вооружение Европы, что не приветствуется некоторыми политиками, которые против возвращения в эпоху холодной войны», - объяснил он.
Рар подчеркнул, что против переговоров сегодня принципиально выступают Великобритания и Франция, а другие европейские страны, включая Польшу, уже стремятся к мирному урегулированию.
«Надо задавать вопрос, готов ли Запад признать, что Украины теряет территории. Вот об этом идет дискуссия сегодня. Когда военные, разведка и остальные придут к выводу, что у Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, тогда Запад будет стараться найти дипломатическое решение. Пока я вижу, что Великобритания, Франция, а также частично Германия считают, что Россия просто не может выиграть, так как это ослабит НАТО и ЕС. Пока они считают, что Украину надо поддерживать, хоть и не верят в успех Украины, но при этом и не хотят успеха России. Другие страны начинают понимать… Не только Чехия, но и Словакия, Австрия, даже Польша и некоторые силы в Германии. Начинают понимать, что конфликт слишком дорогостоящий, нужен дипломатический путь», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией
- Водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона
- Зеленский распорядился перенести ближайшие международные мероприятия Украины
- Минфин анонсировал повышение ставки по дальневосточной ипотеке до 8% к 2030 году
- СМИ: Производители электроники ищут посредников из КНР для проведения платежей
- ЕС потребовал от Грузии отказаться от закона об иноагентах
- Глава МВД призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов
- Олег Тони покинул пост заместителя гендиректора РЖД
- Украину оштрафовали на Евровидении из-за футболок с лозунгом у членов делегации
- Российские системы ПВО уничтожили истребитель ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru