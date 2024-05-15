«Даже Польша!»: Европа призывает Британию и Францию к переговорам с Россией

«В первую очередь подобные заявления связаны с большой усталостью, которая чувствуется в Европе из-за конфликта на Украине. Европа выложила столько денег на поддержку Украины и продолжает это делать. Они задают себе вопрос, стоят ли эти все вложения и как долго еще придется Украину поддерживать. Конечно, начинают считать деньги. В то же время идет вооружение Европы, что не приветствуется некоторыми политиками, которые против возвращения в эпоху холодной войны», - объяснил он.

Рар подчеркнул, что против переговоров сегодня принципиально выступают Великобритания и Франция, а другие европейские страны, включая Польшу, уже стремятся к мирному урегулированию.

«Надо задавать вопрос, готов ли Запад признать, что Украины теряет территории. Вот об этом идет дискуссия сегодня. Когда военные, разведка и остальные придут к выводу, что у Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, тогда Запад будет стараться найти дипломатическое решение. Пока я вижу, что Великобритания, Франция, а также частично Германия считают, что Россия просто не может выиграть, так как это ослабит НАТО и ЕС. Пока они считают, что Украину надо поддерживать, хоть и не верят в успех Украины, но при этом и не хотят успеха России. Другие страны начинают понимать… Не только Чехия, но и Словакия, Австрия, даже Польша и некоторые силы в Германии. Начинают понимать, что конфликт слишком дорогостоящий, нужен дипломатический путь», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех, передает «Радиоточка НСН».

