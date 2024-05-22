«Против лишь США»: Орджоникидзе рассказал, когда наступит полное признание Палестины

Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что принятие Палестины в ООН будет означать ее полное признание, большинство стран это решение поддерживают. 

Западные страны не готовы мириться с гуманитарными нарушениями Израиля из-за внутриполитических соображений. Это приводит к тому, что Палестину признают все больше государств, а решение о ее принятии в ООН блокируют лишь США, заявил НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания на фоне военной операции Израиле в секторе Газа объявили о признании палестинского государства. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил «немедленно отозвать» послов из стран для консультаций на фоне решения стран признать Палестину.

Председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство
«Массовое нарушение международного права и гуманитарного со стороны Израиля подтолкнуло эти страны к такому решению. Западные страны не готовы мириться с такими нарушениями даже из-за внутриполитических соображений, у них же там огромное количество мигрантов из арабских стран. Это очень серьезный фактор. За последние много лет мы впервые наблюдаем, когда более миллиона людей остаются без дома, их выгоняют с собственной территории. Людей просто изгоняют, убивают, лишают возможности доступа к элементарной медицине, не говоря уже о социальных услугах. Население Палестины обрекают на нищету, это очень серьезное массовое и грубое нарушение прав человека. Такое понятие даже есть в документах ООН», - объяснил он.

По его словам, в ближайшее время и другие страны будут готовы признать независимость Палестины, но полное признание наступит только просто принятия государства в ООН.

«Я думаю, что в ближайшее время и другие страны могут признать Палестину. Такая вероятность сегодня есть. Важно, чтобы Палестина была принята в ООН, тогда это будет полное международное признание. Американцы пока блокируют это решение в Совбезе, хотя подавляющее большинство государств выступают за. Это было понятно по принятой резолюции Генассамблеи, которая поддержала Палестину в ООН. До этого Международный уголовный суд, который находится под влиянием Запада, все равно потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля. Это тоже показатель», - заключил собеседник НСН.

10 мая Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. В частности, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре 2024 года, Палестина получит дополнительные права и привилегии, в том числе сможет делать заявления от имени групп стран, а также участвовать в конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

Кроме того, в документе говорится, что «в соответствии со статьей 4 Устава» Палестина имеет право на членство в организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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