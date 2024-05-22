«Против лишь США»: Орджоникидзе рассказал, когда наступит полное признание Палестины

«Массовое нарушение международного права и гуманитарного со стороны Израиля подтолкнуло эти страны к такому решению. Западные страны не готовы мириться с такими нарушениями даже из-за внутриполитических соображений, у них же там огромное количество мигрантов из арабских стран. Это очень серьезный фактор. За последние много лет мы впервые наблюдаем, когда более миллиона людей остаются без дома, их выгоняют с собственной территории. Людей просто изгоняют, убивают, лишают возможности доступа к элементарной медицине, не говоря уже о социальных услугах. Население Палестины обрекают на нищету, это очень серьезное массовое и грубое нарушение прав человека. Такое понятие даже есть в документах ООН», - объяснил он.

По его словам, в ближайшее время и другие страны будут готовы признать независимость Палестины, но полное признание наступит только просто принятия государства в ООН.

«Я думаю, что в ближайшее время и другие страны могут признать Палестину. Такая вероятность сегодня есть. Важно, чтобы Палестина была принята в ООН, тогда это будет полное международное признание. Американцы пока блокируют это решение в Совбезе, хотя подавляющее большинство государств выступают за. Это было понятно по принятой резолюции Генассамблеи, которая поддержала Палестину в ООН. До этого Международный уголовный суд, который находится под влиянием Запада, все равно потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля. Это тоже показатель», - заключил собеседник НСН.

10 мая Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. В частности, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре 2024 года, Палестина получит дополнительные права и привилегии, в том числе сможет делать заявления от имени групп стран, а также участвовать в конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

Кроме того, в документе говорится, что «в соответствии со статьей 4 Устава» Палестина имеет право на членство в организации, передает «Радиоточка НСН».

