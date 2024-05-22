«Против лишь США»: Орджоникидзе рассказал, когда наступит полное признание Палестины
Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что принятие Палестины в ООН будет означать ее полное признание, большинство стран это решение поддерживают.
Западные страны не готовы мириться с гуманитарными нарушениями Израиля из-за внутриполитических соображений. Это приводит к тому, что Палестину признают все больше государств, а решение о ее принятии в ООН блокируют лишь США, заявил НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
22 мая Норвегия, Ирландия и Испания на фоне военной операции Израиле в секторе Газа объявили о признании палестинского государства. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил «немедленно отозвать» послов из стран для консультаций на фоне решения стран признать Палестину.
«Массовое нарушение международного права и гуманитарного со стороны Израиля подтолкнуло эти страны к такому решению. Западные страны не готовы мириться с такими нарушениями даже из-за внутриполитических соображений, у них же там огромное количество мигрантов из арабских стран. Это очень серьезный фактор. За последние много лет мы впервые наблюдаем, когда более миллиона людей остаются без дома, их выгоняют с собственной территории. Людей просто изгоняют, убивают, лишают возможности доступа к элементарной медицине, не говоря уже о социальных услугах. Население Палестины обрекают на нищету, это очень серьезное массовое и грубое нарушение прав человека. Такое понятие даже есть в документах ООН», - объяснил он.
По его словам, в ближайшее время и другие страны будут готовы признать независимость Палестины, но полное признание наступит только просто принятия государства в ООН.
«Я думаю, что в ближайшее время и другие страны могут признать Палестину. Такая вероятность сегодня есть. Важно, чтобы Палестина была принята в ООН, тогда это будет полное международное признание. Американцы пока блокируют это решение в Совбезе, хотя подавляющее большинство государств выступают за. Это было понятно по принятой резолюции Генассамблеи, которая поддержала Палестину в ООН. До этого Международный уголовный суд, который находится под влиянием Запада, все равно потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля. Это тоже показатель», - заключил собеседник НСН.
10 мая Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. В частности, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре 2024 года, Палестина получит дополнительные права и привилегии, в том числе сможет делать заявления от имени групп стран, а также участвовать в конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.
Кроме того, в документе говорится, что «в соответствии со статьей 4 Устава» Палестина имеет право на членство в организации, передает «Радиоточка НСН».
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