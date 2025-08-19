СМИ: Трамп приостановил встречу с лидерами Европы ради звонка Путину

Американский лидер Дональд Трамп прервал закрытую часть переговоров с лидерами Европы ради разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bild.

Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме

После звонка встреча должна возобновиться. Детали беседы Трампа и Путина издание не раскрывает.

Известно только, что Трамп хочет позвонить президенту РФ в присутствии европейских политиков.

Ранее президент США заявил о необходимости обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

