«Провокации и столкновения»: К чему приведет «мирный» раздел Боснии и Герцеговины

«Заявления от Милорада Додика очень резкие в последнее время звучат. Но Сербия традиционно соблюдает международные соглашения, поэтому Белграду будет очень трудно пойти на какие-то признания заявлений Додика в обход международным документам. В данной ситуации заявления властей Республики Сербской оправданны, так как их голос давно не учитывается, но трудно предсказать, как будет реагировать Сербия», - отметила она.

При этом, по ее словам, на Белград сегодня оказывается беспрецедентное давление. Поэтому руководство нынешней Сербии, вероятно, будет политически поддерживать решения Республики Сербской.

«Конечно, международная резолюция признает сербов геноцидным народом, что наносит очень большой удар по сербам как народу. И сербы в Белграде воспринимают себя единым народом с сербами в Республике Сербской. Поэтому нельзя исключать того, что руководство нынешней Сербии будет политически поддерживать решения Республики Сербской. Но вопрос сложный, резких изменений не будет. Все-таки Белград будет стараться этот вопрос решать на международном уровне, даже в нынешней ситуации беспрецедентного давления на Белград», - сказала Соколова.

В таком случае, по ее словам, возможен крупномасштабный конфликт в регионе. Сегодня он сдерживается присутствием международных сил ЕС и НАТО.

«Риск конфликта высок, напряжение вокруг Косово и вокруг Республики Сербской нарастает чрезвычайно. Несколько раз были приведены в боевую готовность военные силы. Но в то же время регион настолько насыщен международным присутствием – миротворцы под эгидой ЕС и НАТО, что прогнозировать крупномасштабный военный конфликт не стоит. Но возможны провокации и столкновения», - предупредила собеседница НСН.

В конце марта президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской. Глава государства предупредил граждан, что «будет как никогда тяжело», передает «Радиоточка НСН».

