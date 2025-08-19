Встреча с Путиным увеличила рейтинг Трампа

Оно показало, что действия главы Белого дома одобряют 54% респондентов. Трамп теперь имеет преимущество среди всех возрастных групп, кроме самых старших избирателей. При этом среди американцев младше 65 лет одобрение президента идет с большим отрывом.

Совместный опрос InsiderAdvantage и Trafalgar Group, проводимый с 22 по 23 июля, показал, что президента одобряют только 50% опрошенных и 48% – высказываются скептически.

В июле социологи зафиксировали рост недовольства Трампом среди американцев. Тогда рейтинг одобрения Трампа составил 48,3%, в то время как 48,7% респондентов выразили недовольство его работой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

