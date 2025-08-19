Трамп заявил о необходимости обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с европейскими главами в Белом доме завил о необходимости обсудить потенциальный обмен территориями для решения конфликта вокруг Украины.

Трамп обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским в Белом доме

«Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями», — указал глава государства. По его словам, при обсуждении обмена будет учитываться нынешняя линия соприкосновения на фронте. Он выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет найти общий язык с лидером России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

