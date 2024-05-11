Непрямое вмешательство: НАТО отказался отправлять войска на Украину
НАТО отказывается посылать на Украину свои войска, не переставая при этом все равно оказывать военную помощь Киеву.
Все чаще западные страны в открытую отказываются отправлять свои войска на Украину, продолжая при этом поддерживать Киев другими различными способами, в том числе поставкой вооружений. Однако в НАТО Украину брать не спешат, ссылаясь на то, что она находится в действующем конфликте.
НЕ ОТПРАВЯТ ВОЙСКА
11 мая немецкая газет Welt am Sonntag сообщила, что Евросоюз согласовал черновик соглашения по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Проект состоит из 11 страниц «конфиденциального» текста, согласованного послами 27 стран ЕС. Согласно документу, Киев получит гарантии не позже начала июля, и их действие продлится до вступления Украины в объединение европейских стран и НАТО.
Важным пунктом в проекте является то, что в случае агрессии Брюссель и Киев намерены «в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины». Однако это соглашение исключает вмешательство европейских сил в украинский конфликт. Но представители Евросоюза все равно пообещали продолжать поставки вооружений на Украину и обучать украинских военных.
При этом НАТО на саммите, который пройдет в июле в Вашингтоне, планирует официально утвердить отказ от отправки своих войск на Украину.
«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», - говорится в декларации.
Неготовность ввода войск на Украину подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», - рассказал он.
УКРАИНУ НЕ НАТО
Однако, несмотря на единообразие в вопросе «отказа» от прямой помощи Украине и консенсус по вопросу будущего вступления Киева в альянс, в Германии, например, все равно считают, что НАТО не примет страну в свои ряды. Так, посол ФРГ на Украине Мартин Егер заявил, что, пока идет вооруженный конфликт, «это нереально».
Еще в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь альянса уже тогда подчеркнул, что полноценное членство Украины в блоке невозможно во время вооруженного конфликта.
Позже в марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр объявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но организация пока обсуждает «когда это произойдет и что для этого нужно».
ПОСЫЛАЮТ НА УКРАИНУ
Однако НАТО все равно продолжает показывать активность в украинском регионе. Так, например, Польша начала строить укрепления на границе с Белоруссией. В стране также надеются на финансовую поддержку Евросоюза.
«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация появится на всей польской границе. Это внешняя граница не только Польши, но и ЕС. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа должна будет инвестировать в свою безопасность, в том числе и в безопасность нашей границы», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
В Эстонии уже также начались военные учения с участием 15 стран. Они продлятся до 17 мая. По сообщениям «Интерфакса», они будут проходить в западной части страны и на островах, и в них будут участвовать порядка 14 тысяч военных.
Более того некоторые западные страны все равно отправляют на Украину свои войска. Так, например, французских военных заметили в Славянске. Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен рассказал изданию Asian Times, что передовой отряд французского Иностранного легиона состоит из 100 артиллеристов и разведчиков. По его словам, они должны помогать 54-й украинской отдельной механизированной бригаде. Брайен также рассказал, что это первая группа примерно в 1,5 тысячи солдат Иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину.
Во французском МИДе отрицают такую информацию. Однако президент Франции Эммануэль Макрон все равно считает отправку войск на Украину по просьбе Киева легитимной.
Помощь Франции Украине в конфликте с Россией не на словах, а на деле, именно отправкой своих солдат, подтверждает и французский полковник Александр Вотравер. По его словам, Париж может отправить Киеву две бригады для поддержки ВСУ.
Помочь союзникам обещают и в Германии. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что около 35 тысяч солдат ФРГ при необходимости готовы оказать поддержку. По его словам, в таком случае Вооруженные силы Германии будут направлены на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на подготовку НАТО к «потенциальному конфликту» с РФ указывают учения блока Steadfast Defender.
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