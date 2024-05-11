Непрямое вмешательство: НАТО отказался отправлять войска на Украину

Позже в марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр объявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но организация пока обсуждает «когда это произойдет и что для этого нужно».

ПОСЫЛАЮТ НА УКРАИНУ

Однако НАТО все равно продолжает показывать активность в украинском регионе. Так, например, Польша начала строить укрепления на границе с Белоруссией. В стране также надеются на финансовую поддержку Евросоюза.

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация появится на всей польской границе. Это внешняя граница не только Польши, но и ЕС. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа должна будет инвестировать в свою безопасность, в том числе и в безопасность нашей границы», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В Эстонии уже также начались военные учения с участием 15 стран. Они продлятся до 17 мая. По сообщениям «Интерфакса», они будут проходить в западной части страны и на островах, и в них будут участвовать порядка 14 тысяч военных.