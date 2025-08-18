Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров Трампа и Зеленского
К вечеру 18 августа индекс IMOEX2, учитывающий основную и дополнительную сессии Московской биржи, поднялся на 1,89% и достиг 3000,77 пункта.
На пике показатель доходил до 3012,95 пункта. Основной рост пришелся на промежуток с 21:53 до 22:05 мск, когда индекс подскочил с 2963 до 3012,95 пункта.
В последний раз выше отметки в 3000 пунктов индикатор поднимался 15 августа — в день саммита США и России на Аляске.
Новый скачок совпал с расширенной частью переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги саммита и возможные шаги к прекращению конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
