Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров Трампа и Зеленского

В последний раз выше отметки в 3000 пунктов индикатор поднимался 15 августа — в день саммита США и России на Аляске.

Новый скачок совпал с расширенной частью переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги саммита и возможные шаги к прекращению конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

