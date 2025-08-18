Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров Трампа и Зеленского

К вечеру 18 августа индекс IMOEX2, учитывающий основную и дополнительную сессии Московской биржи, поднялся на 1,89% и достиг 3000,77 пункта.

На пике показатель доходил до 3012,95 пункта. Основной рост пришелся на промежуток с 21:53 до 22:05 мск, когда индекс подскочил с 2963 до 3012,95 пункта.

Трамп и Зеленский завершили переговоры в Белом доме

В последний раз выше отметки в 3000 пунктов индикатор поднимался 15 августа — в день саммита США и России на Аляске.

Новый скачок совпал с расширенной частью переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги саммита и возможные шаги к прекращению конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампПереговорыБиржа

Горячие новости

Все новости

партнеры