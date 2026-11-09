«Если Путин примет участие в саммите, я считаю личную встречу вполне возможной. Однако для этого важно, чтобы Мерц не просто заявил о готовности к диалогу, а предложил настоящий разговор по существу. Если такая готовность будет, то вполне возможно, что переговоры состоятся. России переговоры с Мерцем нужны только в том случае, если они будут иметь реальное содержание и смогут привести к каким-то результатам, а не останутся просто политическим жестом. Германии же такие переговоры крайне необходимы», - отметил он.

Он назвал это позитивным сигналом, но немного запоздалым, а также подчеркнул, что просто так возвращать Германию за стол переговоров никто не будет.

«В целом готовность Мерца к переговорам - это позитивный и давно ожидаемый сигнал. Но нельзя забывать, что своей односторонней политикой за последние годы Германия сама отодвинула себя от серьёзных международных переговоров. Мы сосредоточились на поставках оружия и финансовой помощи Украине, практически исключив возможность диалога с Путиным. В то же время Дональд Трамп уже давно ведёт прямые переговоры, как о мире, так и об экономических вопросах. Поэтому Германия не может просто заявить, что хочет вернуться за стол переговоров. Сначала нам нужно снова доказать, что мы можем быть надёжным партнёром. Для этого необходимо отказаться от прежней односторонней политики конфронтации и быть готовыми серьёзно обсуждать мирное соглашение, которое будет учитывать как суверенитет и безопасность Украины, так и законные интересы России в сфере безопасности», - заключил собеседник НСН.

При этом на прошлой неделе Мерц решил выдвинуть президенту США Дональду Трампу условие для приглашения Путина на встречу лидеров "Большой двадцатки". Он заявил, что в таком случае там должен присутствовать Владимир Зеленский.

