В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине

Важно устранить первопричины военно-политического кризиса на Украине. Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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В видеообращении к участникам круглого стола по теме милитаризации Европы на площадке ОБСЕ он указал, что в противном случае говорить об урегулировании украинского конфликта бессмысленно.

Также дипломат напомнил, что «соответствующие предложения были сделаны Россией еще в конце 2021 года».

«А пока существуют угрозы, мы будем принимать исчерпывающие меры по их нейтрализации, по обеспечению безопасности российских рубежей и поступательного развития нашей страны», - заключил замминистра.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер рассказал, что Вашингтон при проведении консультаций по урегулированию конфликта вокруг Украины стремится принять во внимание интересы всех сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаРоссияМИД РФСергей Рябков

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