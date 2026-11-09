В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине

В видеообращении к участникам круглого стола по теме милитаризации Европы на площадке ОБСЕ он указал, что в противном случае говорить об урегулировании украинского конфликта бессмысленно.

Также дипломат напомнил, что «соответствующие предложения были сделаны Россией еще в конце 2021 года».

«А пока существуют угрозы, мы будем принимать исчерпывающие меры по их нейтрализации, по обеспечению безопасности российских рубежей и поступательного развития нашей страны», - заключил замминистра.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер рассказал, что Вашингтон при проведении консультаций по урегулированию конфликта вокруг Украины стремится принять во внимание интересы всех сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

