«Поражение ВСУ»: России для взятия Одессы и Харькова нужно 400 тысяч человек
Алексей Подберезкин заявил НСН, что ВСУ могут продолжить сопротивление по указу США и не пойти на переговоры даже после возвращения Одессы в РФ.
России для взятия Одессы и Харькова потребуется дополнительно 400 тысяч человек, заявил НСН военный эксперт Алексей Подберезкин. Он отметил, что только группировки по 200 тысяч военных позволят добиться прорыва по данным направлениям.
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время общения с журналистами на инаугурации президента заявил, что после 9 мая с новым правительством «будут хорошие и приятные изменения». Он считает, что российским войскам нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков, а потом подписывать договор с президентом Владимиром Зеленским.
«Это общее мнение, которое озвучил Кадыров. Очевидно, что без изоляции юга, без возвращения в Россию Одессы и Николаева и соединения с Приднестровьем решить проблему демилитаризации Украины невозможно. Для этого потребуется на каждое из направлений дополнительная группировка минимум в 200 тысяч человек – такой резерв на Харьков и столько же на Одессу и Николаев, а также техника и боеприпасы. Вопрос заключается в том, сможем ли мы концентрировать такие группировки. Если они будут поступать частями, это не приведет к прорыву, а только к медленному вытеснению», - объяснил он.
При этом, по словам Подберезкина, даже в таком случае ВСУ могут продолжить сопротивление по указу США.
«Это может и не привести к переговорам с Зеленским, потому что для США Зеленский в данном случае просто выполняет их волю. Для США важно, чтобы сохранилась напряженность, а на какой части территории – не так важно. Хотя с точки зрения логистики потеря Одессы и Харьков для ВСУ будет означать поражение. Но на ограниченных участках сопротивление ВСУ может продолжаться, например, на территории, которая западнее Киева», - заключил собеседник НСН.
Взятие Одессы и Николаева приведет к безоговорочной капитуляции Киева и обеспечит России контроль над Черным морем, заявил бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов «Радиоточке НСН».
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