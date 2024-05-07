«Поражение ВСУ»: России для взятия Одессы и Харькова нужно 400 тысяч человек

«Это общее мнение, которое озвучил Кадыров. Очевидно, что без изоляции юга, без возвращения в Россию Одессы и Николаева и соединения с Приднестровьем решить проблему демилитаризации Украины невозможно. Для этого потребуется на каждое из направлений дополнительная группировка минимум в 200 тысяч человек – такой резерв на Харьков и столько же на Одессу и Николаев, а также техника и боеприпасы. Вопрос заключается в том, сможем ли мы концентрировать такие группировки. Если они будут поступать частями, это не приведет к прорыву, а только к медленному вытеснению», - объяснил он.

При этом, по словам Подберезкина, даже в таком случае ВСУ могут продолжить сопротивление по указу США.

«Это может и не привести к переговорам с Зеленским, потому что для США Зеленский в данном случае просто выполняет их волю. Для США важно, чтобы сохранилась напряженность, а на какой части территории – не так важно. Хотя с точки зрения логистики потеря Одессы и Харьков для ВСУ будет означать поражение. Но на ограниченных участках сопротивление ВСУ может продолжаться, например, на территории, которая западнее Киева», - заключил собеседник НСН.

Взятие Одессы и Николаева приведет к безоговорочной капитуляции Киева и обеспечит России контроль над Черным морем, заявил бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов «Радиоточке НСН».



