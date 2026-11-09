«На самом деле наша эстетика всегда была очень необычной, изысканной, не побоюсь этого слова, для Запада. Потому что это, конечно, абсолютно наша эстетика, которая ассоциируется с чем-то таким простым, чистым, наивным. Так как время стало совсем не такое простое, здесь есть момент ностальгии по чему-то наивному в хорошем смысле слова», - отметил он.

По его словам, бренды тоже подстраиваются под такие настроения модников.

«Подобный тренд уже был лет 20 назад, а мода циклична и повторяется. Цикличность моды здесь тоже сыграла свою роль. Получается, здесь у нас и ностальгия, и возвращение тренда. Сейчас вся мода черпает вдохновение уже с улицы, поэтому, конечно, мировые бренды используют в той или иной степени советскую эстетику: большие пиджаки, брюки как будто не по размеру. В этом есть почерк советской эпохи. Я думаю, теперь бренды еще больше под это подтянутся», - рассказал он.

Вещи из секонд-хенда позволяют нынешней молодежи выразить свою индивидуальность, экономично потратить деньги и почувствовать себя «нишевым», особенно на фоне абсолютно одинаково одетых ровестников. Об этом НСН рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

