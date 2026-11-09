Наивность и чистота: Лисовец о тренде на советскую эстетику в западных странах
Владислав Лисовец заявил НСН, что советская эстетика всегда была очень необычной и изысканной для Запада.
Даже мировые бренды уже используют советскую эстетику, например, большие пиджаки и брюки как будто не по размеру, заявил НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Молодежь в западных странах в последнее время всё больше проявляет интерес к советской эстетике, пишет британская газета The Spectator. В различных социальных сетях набирают популярность тематические страницы, посвященные культуре Советского Союза, а также ролики в жанре GRWM («Собирайся со мной»), стилизованные под 1970-е. Лисовец не удивился такой моде.
«На самом деле наша эстетика всегда была очень необычной, изысканной, не побоюсь этого слова, для Запада. Потому что это, конечно, абсолютно наша эстетика, которая ассоциируется с чем-то таким простым, чистым, наивным. Так как время стало совсем не такое простое, здесь есть момент ностальгии по чему-то наивному в хорошем смысле слова», - отметил он.
По его словам, бренды тоже подстраиваются под такие настроения модников.
«Подобный тренд уже был лет 20 назад, а мода циклична и повторяется. Цикличность моды здесь тоже сыграла свою роль. Получается, здесь у нас и ностальгия, и возвращение тренда. Сейчас вся мода черпает вдохновение уже с улицы, поэтому, конечно, мировые бренды используют в той или иной степени советскую эстетику: большие пиджаки, брюки как будто не по размеру. В этом есть почерк советской эпохи. Я думаю, теперь бренды еще больше под это подтянутся», - рассказал он.
Вещи из секонд-хенда позволяют нынешней молодежи выразить свою индивидуальность, экономично потратить деньги и почувствовать себя «нишевым», особенно на фоне абсолютно одинаково одетых ровестников. Об этом НСН рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
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