Франция может отправить на Украину две бригады для поддержки ВСУ
Французские власти могут отправить Киеву всего две бригады для поддержки Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника Александра Вотравера.
По его словам, это является каплей в море по сравнению с возможностями российской армией. При этом для Парижа хорошей новостью является тот факт, что Франция может уже в ближайшее время отправить Киеву пять или шесть тысяч солдат. Плохая новость заключается в том, что этих сил будет недостаточно для противостояния полумиллионной армии России.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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