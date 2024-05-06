Франция может отправить на Украину две бригады для поддержки ВСУ

По его словам, это является каплей в море по сравнению с возможностями российской армией. При этом для Парижа хорошей новостью является тот факт, что Франция может уже в ближайшее время отправить Киеву пять или шесть тысяч солдат. Плохая новость заключается в том, что этих сил будет недостаточно для противостояния полумиллионной армии России.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

