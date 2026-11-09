Канада расширила санкционный список в отношении России

Власти Канады расширили санкционный список в отношении России. Как сообщает RT, в «чёрный» список включили ещё 24 физических лица и 38 организаций.

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В частности, рестрикции введены в отношении «Ozon Банка», «Wildberries Банка», «Яндекс Банка», Национального расчётного депозитария (НРД), криптовалютной биржи EXMO и других.

Также под канадские санкции попали Воткинский завод, завод имени Морозова, «Тяжмаш», научно-производственный центр «Алтай», НПП «Пульсар», НИИ «Субмикрон».

Кроме того, ограничения распространили ан компании, связанные с морскими перевозками, научно-исследовательские организации и производителей промышленного оборудования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций против 10 российских компаний и 19 связанных с ними россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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