Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби

В своих соцсетях он написал, что в этих встречах примут участие «партнёры из Евросоюза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии».

Кушнер уточнил, что этих консультаций — «координация действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины». Также он выразил надежду, что эти обсуждения позволят выявить точки соприкосновения, продвинуть вперед практические решения и укрепить импульс движения к следующему этапу переговоров.

«Достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнёрами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», — заключил зять американского лидера.

Ранее Кушнер заявил, что целью Вашингтона на переговорах по Украине является создание всеобъемлющей архитектуры безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

