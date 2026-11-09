Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби
Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретятся с европейцами до переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает RT.
В своих соцсетях он написал, что в этих встречах примут участие «партнёры из Евросоюза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии».
Кушнер уточнил, что этих консультаций — «координация действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины». Также он выразил надежду, что эти обсуждения позволят выявить точки соприкосновения, продвинуть вперед практические решения и укрепить импульс движения к следующему этапу переговоров.
«Достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнёрами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», — заключил зять американского лидера.
Ранее Кушнер заявил, что целью Вашингтона на переговорах по Украине является создание всеобъемлющей архитектуры безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Всё правильно сделали»: В профсоюзе полиции оценили «молодежный» рейд на Китай-городе
- Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби
- Жесты не нужны: Названы условия для переговоров Путина и Мерца
- Канада расширила санкционный список в отношении России
- Садовский объяснил, чем российские стоматологи лучше китайских
- В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине
- Развлечения хватает: Какие блоги учителей должно поддержать государство
- Адвокат рассказала о завещании Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции
- Дороже стадионника: Сколько в России стоит постановка мюзикла