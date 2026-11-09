Число погибших при взрыве на заводе в Турции возросло до 10 человек
Число погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в турецеком Измире увеличилось до 10 человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил губернатор региона Сулейман Эльбан.
Он указал, что ранения получили 15 человек, они были госпитализированы. Состояние четверых из них врачи оценивают, как тяжелое.
«Под завалами находятся еще четыре человека», - добавил чиновник.
Ранее в администрации Измира рассказали, что взрыв произошел, когда мостовой кран отсоединился и упал в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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