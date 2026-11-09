Число погибших при взрыве на заводе в Турции возросло до 10 человек

Число погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в турецеком Измире увеличилось до 10 человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил губернатор региона Сулейман Эльбан.

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Он указал, что ранения получили 15 человек, они были госпитализированы. Состояние четверых из них врачи оценивают, как тяжелое.

«Под завалами находятся еще четыре человека», - добавил чиновник.

Ранее в администрации Измира рассказали, что взрыв произошел, когда мостовой кран отсоединился и упал в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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