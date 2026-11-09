Садовский объяснил, чем российские стоматологи лучше китайских
Владимир Садовский заявил НСН, что сегодня россиянам нет смысла ехать за стоматологической помощью в Китай.
Сейчас уровень стоматологии в России настолько высок, что стоматологический туризм уже не так популярен, а в Китай ездят разве что лечить аллергии и язвы в ротовой полости. Таким личным мнением с НСН поделился почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
Российские пациенты сообщают об антисанитарии и подмене материалов при лечении у китайских стоматологов, передает Telegram-канал Mash. Несмотря на привлекательные низкие цены на стоматологические туры в Китай, пациентам приходится переделывать установленные пломбы. Клиенты находят предложения в интернете, где организаторы предлагают лечение зубов по очень низким ценам. Садовский заявил, что в Китае был традиционно высокий уровень стоматологии.
«В Китай за лечением зубов ездили еще около 20 лет назад. Сегодня там достаточно высокий уровень образования и подготовки врачей. Хотя и к нам они отправляются сотнями и тысячами учиться в университеты. Возможно, в каких-то китайских деревнях качество остается низким, но утверждать не могу. Сейчас бывает, что даже из стран СНГ к нам приезжают, особенно в южные районы нашей страны — это Волгоград, Краснодарский край. Но стоматологический туризм уже не тот, что был 10 лет назад. В наших регионах поднимается уровень качественной помощи. Например, сегодня у нас 119 стоматологических организаций имеют статус инновационных центров Стоматологической ассоциации России. А это предполагает высочайшие требования. И из них почти 100 разбросаны по регионам. В России сейчас уже очень высок уровень стоматологических услуг. Нет смысла ехать куда-либо», — рассказал он.
При этом он раскрыл, что есть тенденция, когда на отдыхе туристам при обращении к стоматологам выявляют другие болезни на основе анализа ротовой полости.
«Сейчас я практически не встречаю случаев, чтобы наши поехали куда-то лечиться. Полость рта как зона внимания стоматологов изобилует не только проблемами кариеса: у нас во рту очень большое количество манифестаций общих болезней. Это различные аллергии, СПИД, волчанки. Это все в зоне ответственности стоматолога, который должен это заметить. Но многие выявляют это на курортах. Например, очень популярно какие-то аллергические моменты, язвы лечить в Китае. И тогда, конечно, специалисты по восточной медицине помогают. Но это очень опасно, потому что можно пропустить рак. И сейчас стоматологи вовсю настроены на выявление рака на ранних стадиях. Если раньше, еще в 2010 году, из 14 тысяч случаев рака полости рта и губ 80% — это была третья-четвертая, терминальная стадия, то сейчас наоборот — очень часто выявляют на первой-второй стадии», — подытожил он.
Ранее Садовский в беседе с НСН, высказал свое личное мнение, что в крупных городах России профицит врачей-стоматологов доходит до 500%, а вот в малых населенных пунктах иногда не хватает даже стоматологов-терапевтов.
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