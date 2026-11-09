Сейчас уровень стоматологии в России настолько высок, что стоматологический туризм уже не так популярен, а в Китай ездят разве что лечить аллергии и язвы в ротовой полости. Таким личным мнением с НСН поделился почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Российские пациенты сообщают об антисанитарии и подмене материалов при лечении у китайских стоматологов, передает Telegram-канал Mash. Несмотря на привлекательные низкие цены на стоматологические туры в Китай, пациентам приходится переделывать установленные пломбы. Клиенты находят предложения в интернете, где организаторы предлагают лечение зубов по очень низким ценам. Садовский заявил, что в Китае был традиционно высокий уровень стоматологии.

«В Китай за лечением зубов ездили еще около 20 лет назад. Сегодня там достаточно высокий уровень образования и подготовки врачей. Хотя и к нам они отправляются сотнями и тысячами учиться в университеты. Возможно, в каких-то китайских деревнях качество остается низким, но утверждать не могу. Сейчас бывает, что даже из стран СНГ к нам приезжают, особенно в южные районы нашей страны — это Волгоград, Краснодарский край. Но стоматологический туризм уже не тот, что был 10 лет назад. В наших регионах поднимается уровень качественной помощи. Например, сегодня у нас 119 стоматологических организаций имеют статус инновационных центров Стоматологической ассоциации России. А это предполагает высочайшие требования. И из них почти 100 разбросаны по регионам. В России сейчас уже очень высок уровень стоматологических услуг. Нет смысла ехать куда-либо», — рассказал он.