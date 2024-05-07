Петиция с просьбой о вводе войск Запада появилась на сайте президента Украины

Петиция с просьбой о приглашении на Украину иностранных войск зарегистрирована на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

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Автор призывает «в кратчайшие сроки» принять необходимое решение и обратиться к странам Евросоюза, а также Великобритании и США, «о введении ими своих войск на территорию Украины».

Согласно действующим украинским законам, для рассмотрения петиции президентом страны она должно набрать 25 тысяч голосов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями о готовности отправить войска на Украину, звучащими на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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