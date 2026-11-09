«Всё правильно сделали»: В профсоюзе полиции оценили «молодежный» рейд на Китай-городе
Один наряд полиции не сможет утихомирить сотни молодых людей, поэтому на Китай-городе организовали масштабную профилактическую акцию с их задержанием, заявил НСН Михаил Пашкин.
Масштабный рейд полиции на прошедших выходных в Москве полностью оправдан, так как обычный наряд бессилен против нескольких сотен молодых людей, заявил НСН председатель координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Свыше трехсот несовершеннолетних и студентов были доставлены в отдел МВД России по Басманному району Москвы в минувшие выходные после рейда на Китай-городе. Силовики объяснили профилактические мероприятия многочисленными заявлениями от местных жителей, которые жалуются на то, что за несколько лет район превратился в клоаку, где повсюду встречаются толпы пьяных агрессивных молодых людей, происходят драки с криками и матом, тротуары усыпаны битыми стеклами, а стены исторических зданий исписаны. Пашкин поддержал правоохранителей.
«Да, их всех загребли, проверили, взяли кровь и определили, кто пьяный или под наркотиками, составили протоколы и так далее. То есть всё правильно сделали. Теперь родителей несовершеннолетних могут соответствующим образом наказать за действия их детей. Штрафы там разные, в зависимости от тяжести совершенного: за мат - одни, за хулиганские действия – другая сумма. Но главное то, что потом с этой молодежью нужно работать, а не бросать ее на произвол судьбы. Потому что эти сборища повторятся и, может быть, в другом месте, да еще и в больших масштабах. Потому что дети обозлятся. Начнут пакостить, не дай Бог, машины жечь или еще чего-то в этом роде», - предупредил Пашкин.
В качестве профилактики хулиганского поведения молодёжи профсоюзный лидер столичной полиции напомнил о таких действенных альтернативах наказанию, как воспитательные беседы, демонстрации обучающих и развивающих фильмов и создание инфраструктуры для подрастающего поколения.
«Мы сняли фильм «Над пропастью во лжи», в котором на протяжении 40 минут школьникам-старшеклассникам лекцию читает психоаналитик Владимир Жданов. Он рассказывает на конкретных примерах о том, к каким последствиям приводит пьянство и курение с медицинской точки зрения. По практике я знаю, что из тех школ и ПТУ, где мы показывали этот фильм, в полицию доставлять ребят перестали. Вот если бы всех этих с Китай-города посадить в зале и показать им этот или подобный фильм – уверен, что больше половины перестали бы заниматься тем, чем занимаются. И с другой стороны, этим ребятам нужно что-то предложить и создать бесплатные условия для занятий спортом, моделированием, техническими увлечениями. Вот что должно делать наше государство», - считает Пашкин.
Отвечая на вопрос НСН о том, откуда вообще в центре Москвы возникают толпы молодых людей в нетрезвом виде, собеседник агентства отметил, что эти явления происходят не без попустительства полиции.
«Все беды от того, что у нас либо не хватает участковых, либо они посещают эти же бары. Они закрывают глаза на многие нарушения, в том числе на то, что там детям продают алкоголь, что точки продажи стоят около школ и так далее. То есть всё зависит от правоохранителей. Если бы они четко работали, выявляли бы факты продажи алкоголя молодым людям по камерам видеонаблюдения, лишали бы этих продавцов лицензии и закрывали такие точки – вопрос бы решился. Только этого никто не делает», - предположил Пашкин.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН, что детям не нужно ограничивать время нахождения в интернете, так как без него ребенок может оказаться вырван из круга общения.
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