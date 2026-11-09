В качестве профилактики хулиганского поведения молодёжи профсоюзный лидер столичной полиции напомнил о таких действенных альтернативах наказанию, как воспитательные беседы, демонстрации обучающих и развивающих фильмов и создание инфраструктуры для подрастающего поколения.

«Мы сняли фильм «Над пропастью во лжи», в котором на протяжении 40 минут школьникам-старшеклассникам лекцию читает психоаналитик Владимир Жданов. Он рассказывает на конкретных примерах о том, к каким последствиям приводит пьянство и курение с медицинской точки зрения. По практике я знаю, что из тех школ и ПТУ, где мы показывали этот фильм, в полицию доставлять ребят перестали. Вот если бы всех этих с Китай-города посадить в зале и показать им этот или подобный фильм – уверен, что больше половины перестали бы заниматься тем, чем занимаются. И с другой стороны, этим ребятам нужно что-то предложить и создать бесплатные условия для занятий спортом, моделированием, техническими увлечениями. Вот что должно делать наше государство», - считает Пашкин.

Отвечая на вопрос НСН о том, откуда вообще в центре Москвы возникают толпы молодых людей в нетрезвом виде, собеседник агентства отметил, что эти явления происходят не без попустительства полиции.

«Все беды от того, что у нас либо не хватает участковых, либо они посещают эти же бары. Они закрывают глаза на многие нарушения, в том числе на то, что там детям продают алкоголь, что точки продажи стоят около школ и так далее. То есть всё зависит от правоохранителей. Если бы они четко работали, выявляли бы факты продажи алкоголя молодым людям по камерам видеонаблюдения, лишали бы этих продавцов лицензии и закрывали такие точки – вопрос бы решился. Только этого никто не делает», - предположил Пашкин.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН, что детям не нужно ограничивать время нахождения в интернете, так как без него ребенок может оказаться вырван из круга общения.

