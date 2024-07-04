Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировано в теракт
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное в мае, переквалифицировали в теракт. Об этом сообщил в соцсетях генеральный прокурор страны Марош Жилинка.
«На основании полученных доказательств преследуемое деяние... будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление — террористический акт», — заявил генпрокурор республики.
Жилинка указал, что обвиняемого по делу Юрая Цинтулу уведомили об изменении квалификации преступления. Злоумышленнику может грозить 20-25 лет заключения либо пожизненный срок.
Ранее в городе Гандлова вооруженный 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, премьера госпитализировали с огнестрельными ранениями, напоминает «Свободная пресса». Нападавшего задержали, его обвинили в попытке преднамеренного убийства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru