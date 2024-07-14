СМИ: Стрелявший в Трампа не был связан с иностранными государствами
14 июля 202405:33
Стрелок, который открыл огонь в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, не был связан с иностранными государствами, сообщает телеканал NBC.
О личности стрелка сведений нет. Известно, что правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы.
В США правоохранительные органы расследуют стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru