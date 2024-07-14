СМИ: Стрелявший в Трампа не был связан с иностранными государствами

Стрелок, который открыл огонь в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, не был связан с иностранными государствами, сообщает телеканал NBC.

СМИ: Стрелявший в Трампа убит

О личности стрелка сведений нет. Известно, что правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы.

В США правоохранительные органы расследуют стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПокушениеВыборы Президента СШАДональд Трамп

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