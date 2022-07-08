«Япония в шоке»: Синдзо Абэ застрелил фанатик-одиночка с психическими проблемами
Синдзо Абэ не делал ничего такого, что можно было ему инкриминировать как вред, причиненный Японии, сказал НСН японист Олег Казаков.
Абэ не делал ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии. Поэтому не очень понятно, чем человек, совершивший преступление, был недоволен, заявил старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сегодня бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в шею во время уличного выступления. Политика экстренно госпитализировали без сознания. Вскоре он скончался. Нападавшим оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который заявил, что был недоволен политикой Абэ.
«Есть признаки того, что преступление совершил фанатик-одиночка, возможно, у него проблемы с психикой, комплексы, фрустрация. Пока ни от какой организации не прозвучало, что они берут на себя ответственность за террористический акт. Событие для Японии экстраординарное и оно вызвало шок. У них нет практики выяснения отношений в политике с помощью оружия. Это абсолютный нонсенс для законопослушной страны. Япония среди других стран имеет низкий уровень криминала, японский народ активно сотрудничает с полицией и к этому органу они относятся лояльно. Поэтому нет повода говорить, что этот человек был представителем организации, которая была недовольна деятельностью Абэ», - сказал Казаков.
Эксперт отметил профессионализм политика, который много сделал для своей страны для российско-японских отношений.
«Он не делал ничего такого, что можно было ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии. Поэтому не очень понятно, чем человек был недоволен. Абэ не авторитарный правитель, а человек системы. Он опирался на политическую партию, а она – на мнение людей. Поэтому это не то, что происходит в авторитарных странах, где народ вытаскивает диктаторов и расстреливает», - отметил Казаков.
Японист не разделяет версию, что за преступлением могут стоять националисты, недовольные попытками Абэ договориться с Россией по Курилам.
«Тема России, Курил, настолько специфическая, что мало кому по большому счету интересна. Это не жизненные вопросы Японии. Россия не находится в приоритете политического интереса японской общественность. Не тот уровень проблемы», - резюмировал Казаков.
Ранее МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма.
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