«Япония в шоке»: Синдзо Абэ застрелил фанатик-одиночка с психическими проблемами

Сегодня бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в шею во время уличного выступления. Политика экстренно госпитализировали без сознания. Вскоре он скончался. Нападавшим оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который заявил, что был недоволен политикой Абэ.

«Есть признаки того, что преступление совершил фанатик-одиночка, возможно, у него проблемы с психикой, комплексы, фрустрация. Пока ни от какой организации не прозвучало, что они берут на себя ответственность за террористический акт. Событие для Японии экстраординарное и оно вызвало шок. У них нет практики выяснения отношений в политике с помощью оружия. Это абсолютный нонсенс для законопослушной страны. Япония среди других стран имеет низкий уровень криминала, японский народ активно сотрудничает с полицией и к этому органу они относятся лояльно. Поэтому нет повода говорить, что этот человек был представителем организации, которая была недовольна деятельностью Абэ», - сказал Казаков.

Эксперт отметил профессионализм политика, который много сделал для своей страны для российско-японских отношений.

«Он не делал ничего такого, что можно было ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии. Поэтому не очень понятно, чем человек был недоволен. Абэ не авторитарный правитель, а человек системы. Он опирался на политическую партию, а она – на мнение людей. Поэтому это не то, что происходит в авторитарных странах, где народ вытаскивает диктаторов и расстреливает», - отметил Казаков.

Японист не разделяет версию, что за преступлением могут стоять националисты, недовольные попытками Абэ договориться с Россией по Курилам.

«Тема России, Курил, настолько специфическая, что мало кому по большому счету интересна. Это не жизненные вопросы Японии. Россия не находится в приоритете политического интереса японской общественность. Не тот уровень проблемы», - резюмировал Казаков.

Ранее МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма.

