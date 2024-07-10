В Москве предотвратили покушение на трех высокопоставленных военных

ФСБ предотвратила попытку спецслужб Украины подорвать трех высокопоставленных офицеров — руководителей подразделений Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ведомства.

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«Пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов... в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны... в городе Москве», — заявили в спецслужбе.

Силовики задержали 30-летнего гражданина РФ, завербованного военной разведкой Украины. Мужчина посредством курьерских служб организовал доставку трех замаскированных под подарки бомб по адресам проживания офицеров.

Фигурант признался, что был завербован в мае и согласился за вознаграждение исполнить поручения кураторов. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее ФСБ по Самарской области предотвратила теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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