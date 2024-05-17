Песков: Усиления мер безопасности Путина после покушения на Фицо не планируют
Дополнительных мер для безопасности президента Владимира Путина не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с изданием Life.
Говоря о действиях на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, представитель Кремля указал, что меры для обеспечения безопасности Путина остаются «на обычном уровне».
«Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь ответил отрицательно на уточняющий вопрос о каких-либо дополнительных шагах.
Ранее в городе Гандлова неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, премьера госпитализировали с огнестрельными ранениями, напоминает «Свободная пресса». Стрелявшим оказался 71-летний писатель из города Левице Юрай Цинтула, позже ему предъявили обвинение в покушении. Злоумышленнику может грозить от 25 лет тюрьмы до пожизненного срока.
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