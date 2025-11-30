В Петербурге умерла 104-летняя звезда TikTok Нина Сахарнова

Пережившая блокаду Ленинграда и ставшая популярной в социальной сети TikTok жительница Санкт-Петербурга Нина Сахарнова умерла в возрасте 104 лет, сообщают «Известия».

Свой день рождения женщина отпраздновала четыре дня назад. Записывать ролики для соцсетей россиянка начала несколько лет назад вместе со своей внучкой. В кадре блокадница отвечала на вопросы зрителей, пела, танцевала. Эти видео набирали миллионы просмотров.

Похороны пройдут 3 декабря.

ФОТО: РИА Новости
