В Петербурге умерла 104-летняя звезда TikTok Нина Сахарнова
30 ноября 202505:32
Пережившая блокаду Ленинграда и ставшая популярной в социальной сети TikTok жительница Санкт-Петербурга Нина Сахарнова умерла в возрасте 104 лет, сообщают «Известия».
Свой день рождения женщина отпраздновала четыре дня назад. Записывать ролики для соцсетей россиянка начала несколько лет назад вместе со своей внучкой. В кадре блокадница отвечала на вопросы зрителей, пела, танцевала. Эти видео набирали миллионы просмотров.
Похороны пройдут 3 декабря.
Ранее в Афганистане нашли самого старого человека в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
