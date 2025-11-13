СМИ: Трампу представили варианты военной операции в Венесуэле

Президенту США Дональду Трампу на этой неделе доложили обновленные сценарии возможных военных действий в Венесуэле, включая удары по наземным объектам. Об этом CBS News сообщила со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. По их данным, речь шла о предварительных планах, и окончательного решения президент пока не принял.

Информацию Трампу представили глава военного ведомства Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные. Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения. Собеседники уточнили, что разведсообщество подготовило необходимые материалы для оценки возможных операций. Директор нацразведки Тулси Габбард на совещании не присутствовала из-за возвращения из зарубежной поездки, а госсекретарь Марко Рубио находился в Канаде на встрече министров G7.

«Никто не поддержит»: Военная операция в Венесуэле разрушит имидж Трампа

Как напоминает CBS, в начале недели авианосная группа USS Gerald Ford вошла в зону ответственности Южного командования США, отвечающего за Карибский регион и Южную Америку. В районе уже развернуты эсминцы, авиация и подразделения спецопераций.

По данным телеканала, за последние два месяца американские военные нанесли удары по минимум 21 судну, которые, по утверждению Пентагона, перевозили наркотики из Южной Америки. В результате погибли более 80 предполагаемых контрабандистов, двое уцелевших были переданы властям Эквадора и Колумбии. Одного из них позже отпустили за отсутствием состава преступления, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
