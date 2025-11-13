СМИ: Трампу представили варианты военной операции в Венесуэле

Президенту США Дональду Трампу на этой неделе доложили обновленные сценарии возможных военных действий в Венесуэле, включая удары по наземным объектам. Об этом CBS News сообщила со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. По их данным, речь шла о предварительных планах, и окончательного решения президент пока не принял.

Информацию Трампу представили глава военного ведомства Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные. Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения. Собеседники уточнили, что разведсообщество подготовило необходимые материалы для оценки возможных операций. Директор нацразведки Тулси Габбард на совещании не присутствовала из-за возвращения из зарубежной поездки, а госсекретарь Марко Рубио находился в Канаде на встрече министров G7.