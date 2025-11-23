СМИ: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле
США намерены в ближайшее время перейти к новой, более решительной фазе давления на Венесуэлу, сообщает Reuters.
В планы Вашингтона входит проведение секретных операций, конечной целью которых является отстранение от власти президента Николаса Мадуро. Источники в американской администрации подтвердили, что хотя точные сроки и масштаб подобных операций пока не определены, их реализация должна начаться со дня на день.
Агентство отмечает, что эти шаги являются частью стратегии по «усилению давления» на действующее правительство Венесуэлы. При этом скрытые операции рассматриваются лишь как первый элемент в серии запланированных мер против Мадуро.
Ранее Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле
- В соцсетях набирает популярность тренд на сидение в полной тишине
- Группу похищавших ветеранов СВО вымогателей задержали в Москве
- В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
- Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа
- «Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ
- СМИ: Жёсткая драка произошла после футбольного матча в Москве
- Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным
- Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП
- Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru