СМИ: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле

В планы Вашингтона входит проведение секретных операций, конечной целью которых является отстранение от власти президента Николаса Мадуро. Источники в американской администрации подтвердили, что хотя точные сроки и масштаб подобных операций пока не определены, их реализация должна начаться со дня на день.

Агентство отмечает, что эти шаги являются частью стратегии по «усилению давления» на действующее правительство Венесуэлы. При этом скрытые операции рассматриваются лишь как первый элемент в серии запланированных мер против Мадуро.

Ранее Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

