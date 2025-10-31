Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку суверенитета

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Каракас выражает благодарность России за неизменную поддержку в защите национального суверенитета и готов развивать стратегическое партнерство с Москвой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Венесуэла высоко ценит позицию России и намерена укреплять сотрудничество в ключевых сферах ради взаимного прогресса. Хиль подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют статус стратегического союза.