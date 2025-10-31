Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку суверенитета
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Каракас выражает благодарность России за неизменную поддержку в защите национального суверенитета и готов развивать стратегическое партнерство с Москвой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, Венесуэла высоко ценит позицию России и намерена укреплять сотрудничество в ключевых сферах ради взаимного прогресса. Хиль подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют статус стратегического союза.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва находится в постоянном контакте с венесуэльским руководством, поддерживает Каракас в вопросах защиты суверенитета и готова реагировать на обращения венесуэльской стороны с учетом существующих и потенциальных угроз.
Заявления сторон прозвучали на фоне обострения ситуации в Карибском регионе. Последние два месяца США неоднократно применяли вооруженные силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, утверждая, что они использовались для перевозки наркотиков. В Каракасе такие действия расценили как провокацию и нарушение международного морского права, передает «Радиоточка НСН».
